Потенциал комплексов «Искандер» раскрыли в Минобороны

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Оперативные ракетно-тактические комплексы «Искандер-М» останутся главным оружием российских Ракетных войск и артиллерии. Об этом заявил начальник данного рода войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его словам, в настоящее время модернизационный потенциал комплекса реализован менее чем наполовину.

«Искандер-М» достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям и останется основным в Ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года, — пояснил генерал в беседе с «Российской газетой».

Матвеевский также отметил, что «Искандер-М» способен применять и аэробаллистические, и крылатые ракеты. При этом, по мнению генерала, в России имеется достаточный научный задел, чтобы создать новую систему на замену «Искандеру».

Ранее NEWS.ru сообщал, что британское издание The Economist выпустило материал, посвящённый эволюции российских вооружённых сил после распада Советского Союза. Издание отмечает, что с 2005-го по 2017 год Москва удвоила расходы на оборону. Армия стала гораздо мобильнее, отмечается в статье. На вооружение поступили образцы современного высокоточного оружия, например ракеты «Калибр» и комплексы «Искандер».