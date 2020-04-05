СМИ сообщили, о чём скажет Елизавета II в обращении к нации

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II 5 апреля в своём специальном обращении к нации подчеркнёт важность самодисциплины и решимости во время пандемии коронавируса.
Цитаты из текста обращения, записанного заранее, выборочно
Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему, по-прежнему являются основными в нашей стране, — цитирует канал Елизавету II.
3 апреля в Великобритании число смертей от коронавируса достигло 3605. Таким образом, королевство обогнало по этому показателю КНР, где от заболевания скончались 3326 человек.
Елизавета II уже призывала британцев сплотиться в этот непростой период. По прогнозам главы Минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока, пик вспышки COVID-19 на территории страны произойдёт в ближайшие недели, писал NEWS.ru.
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