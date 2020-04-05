СМИ сообщили, о чём скажет Елизавета II в обращении к нации

https://static.news.ru/photo/dbc23f98-773a-11ea-a59a-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II 5 апреля в своём специальном обращении к нации подчеркнёт важность самодисциплины и решимости во время пандемии коронавируса.

Цитаты из текста обращения, записанного заранее, выборочно опубликован Би-би-си. Отмечается, что королева также выразит признательность работникам Национальной службы здравоохранения и других ключевых отраслей и подчеркнёт ту важную роль, которую играет каждый член общества. При этом она призовёт соблюдать твёрдость духа, вопреки горю и потерям.

Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему, по-прежнему являются основными в нашей стране, — цитирует канал Елизавету II.

3 апреля в Великобритании число смертей от коронавируса достигло 3605. Таким образом, королевство обогнало по этому показателю КНР, где от заболевания скончались 3326 человек.

Елизавета II уже призывала британцев сплотиться в этот непростой период. По прогнозам главы Минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока, пик вспышки COVID-19 на территории страны произойдёт в ближайшие недели, писал NEWS.ru.