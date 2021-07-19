СМИ сообщили, что США и Германия договорились по «Северному потоку — 2»

Ряд СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что США и Германия устранили разногласия относительно «Северного потока — 2» и в ближайшее время объявят о сделке.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщала прессе после переговоров лидеров ФРГ и США, что обсудила с Джо Байденом проект газопровода в контексте отношений с РФ и Украиной. Канцлер отметила, что позиции Германии и Штатов по данному вопросу разнятся. При этом Меркель подчеркнула, что Украина должна остаться страной — транзитёром российского газа, а «Северный поток — 2» станет дополнительным проектом, никак не замещающим украинский транзит.

Всё выглядит хорошо. Мы ожидаем, что эти переговоры будут завершены в ближайшие дни, — цитирует осведомлённый источник агентство Reuters.

По словам другого собеседника агентства, стороны близки к соглашению, позволяющему избежать возобновления отменённых санкций США в отношении оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора.

Также сообщается, что США и ФРГ планируют выделять больше денег для поддержания энергетических преобразований на Украине и энергетической безопасности страны.

Ранее сообщалось, что в Киеве Меркель обвинили в сдаче интересов Украины.