Французский телеканал France 24 сообщил о замеченных кабанах на городских улицах Барселоны в Испании, в чилийском городе Сантьяго обнаружили пуму, а на улицах столицы Франции разгуливают дикие утки.

Американский портал The Daily Beast сообщает о том, что на улицах Соединённых Штатов также были замечены дикие животные. Так, в городе Аркадия, округа Лос-Анджелес, штата Калифорния обнаружили огромного чёрного медведя, который погулял по площади, опрокинул мусорные баки, позавтракал, а затем вернулся обратно в лес. В том же штате Калифорния, город Сан-Франциско были замечены койоты, причём сразу в нескольких районах города.

Английский журналист Эндрю Стюард из города Манчестер рассказал на своей странице в Twitter, что увидел ночью, из окна паба, как по улице бежит стая козлов. Британец пошутил о том, что «сначала подумал, что ему это померещилось».