Городские улицы ненадолго опустели после того, как население многих стран самоизолировалось на карантин из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Стали появляться сообщения из разных городов мира о том, что на улицы вышли дикие животные.
Французский телеканал France 24 сообщил о замеченных кабанах на городских улицах Барселоны в Испании, в чилийском городе Сантьяго обнаружили пуму, а на улицах столицы Франции разгуливают дикие утки.
Американский портал The Daily Beast сообщает о том, что на улицах Соединённых Штатов также были замечены дикие животные. Так, в городе Аркадия, округа Лос-Анджелес, штата Калифорния обнаружили огромного чёрного медведя, который погулял по площади, опрокинул мусорные баки, позавтракал, а затем вернулся обратно в лес. В том же штате Калифорния, город Сан-Франциско были замечены койоты, причём сразу в нескольких районах города.
Английский журналист Эндрю Стюард из города Манчестер рассказал на своей странице в Twitter, что увидел ночью, из окна паба, как по улице бежит стая козлов. Британец пошутил о том, что «сначала подумал, что ему это померещилось».
I think I just got a group of goats in Llandudno arrested.
Let me explain... first, I saw this from inside a dark pub (the one I live in currently). I thought I was seeing things. So I took some video: pic.twitter.com/RtxYG6htLC
Эксперты отмечают, что дикие животные вышли на городские улицы, так как потеряли бдительность и почувствовали себе в безопасности на территории, где обычно обитают люди, но это грозит большими проблемами после отмены режима карантина и самоизоляции населения этих городов, сообщает французский телеканал France 2.
По словам экспертов, есть и положительные стороны в этой ситуации — спокойная обстановка на улицах может способствовать улучшению популяции птиц, у которых сейчас активный период размножения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жители испанского города Молина-де-Сегура были напуганы разгуливающим по улицам львом. Когда полицейские отловили животное, «лев» оказался крупной лохматой собакой.