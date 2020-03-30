https://static.news.ru/photo/d92a48ce-72f9-11ea-8ff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: wal_172619 /pixabay.com

Городские улицы ненадолго опустели после того, как население многих стран самоизолировалось на карантин из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Стали появляться сообщения из разных городов мира о том, что на улицы вышли дикие животные.

Французский телеканал France 24 сообщил о замеченных кабанах на городских улицах Барселоны в Испании, в чилийском городе Сантьяго обнаружили пуму, а на улицах столицы Франции разгуливают дикие утки.

Des sangliers dans les rues de #Barcelone , un puma Ã©garÃ© dans les rues de #Santiago au #Chili , et une famille de canards sur le pÃ©riphÃ©rique parisien... Avec le #confinement , les #animaux regagnent du terrain sur les villes #Covid_19 #environnement pic.twitter.com/VM0JFlqCrh — FRANCE 24 FranÃ§ais (@France24_fr) March 30, 2020

Американский портал The Daily Beast сообщает о том, что на улицах Соединённых Штатов также были замечены дикие животные. Так, в городе Аркадия, округа Лос-Анджелес, штата Калифорния обнаружили огромного чёрного медведя, который погулял по площади, опрокинул мусорные баки, позавтракал, а затем вернулся обратно в лес. В том же штате Калифорния, город Сан-Франциско были замечены койоты, причём сразу в нескольких районах города.

Coyote on the streets of San Francisco during the coronavirus shelter in place order #mindblowing #wow pic.twitter.com/mz35HAe9ZM — manishkumar (@manishkumar457) March 23, 2020

Английский журналист Эндрю Стюард из города Манчестер рассказал на своей странице в Twitter, что увидел ночью, из окна паба, как по улице бежит стая козлов. Британец пошутил о том, что «сначала подумал, что ему это померещилось».

I think I just got a group of goats in Llandudno arrested.



Let me explain... first, I saw this from inside a dark pub (the one I live in currently). I thought I was seeing things. So I took some video: pic.twitter.com/RtxYG6htLC — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 27, 2020

Эксперты отмечают, что дикие животные вышли на городские улицы, так как потеряли бдительность и почувствовали себе в безопасности на территории, где обычно обитают люди, но это грозит большими проблемами после отмены режима карантина и самоизоляции населения этих городов, сообщает французский телеканал France 2.

По словам экспертов, есть и положительные стороны в этой ситуации — спокойная обстановка на улицах может способствовать улучшению популяции птиц, у которых сейчас активный период размножения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жители испанского города Молина-де-Сегура были напуганы разгуливающим по улицам львом. Когда полицейские отловили животное, «лев» оказался крупной лохматой собакой.