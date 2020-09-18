СМИ назвали главного претендента на должность судьи Верховного суда США

https://static.news.ru/photo/7680ce54-fa4f-11ea-abc8-fa163e074e61_660.jpg Эми Кони Барретт Фото: law.nd.edu

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может выдвинуть своего кандидата на должность судьи Верховного суда в ближайшие дни. Главным претендентом, как указывают источники, считается судья апелляционного суда Эми Кони Барретт.

Об этом сообщает телеканал ABC. Также отмечается, что список кандидатур короткий и включает как минимум одну женщину.

Кресло в Верховном суде освободилось после смерти 86-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была одним из символов американского феминизма и провела значительную часть карьеры в качестве правозащитницы, занимаясь защитой гендерного равенства и прав женщин. Она скончалась от онкологического заболевания вечером 18 сентября.

Как сообщило Национальное общественное радио, несколько дней назад Гинзбург говорила своей внучке, что больше всего желает дожить до президентских выборов, чтобы в случае её смерти вакантную должность заполнил уже другой президент.

В состав Верховного суда США входит девять судей, один из которых является председателем. Суд обычно действует как апелляционный, но по ряду дел (например, касающихся дипломатов или исков одного штата к другому) может быть судом первой инстанции. Судьи назначаются президентом с одобрения сената пожизненно и могут досрочно прекратить полномочия лишь в результате добровольной отставки или импичмента за совершённые преступления.

Дональд Трамп баллотируется на второй срок от республиканцев. Его основным конкурентом от демократов является бывший вице-президент Джо Байден. Выборы назначены на 3 ноября 2020 года, писал NEWS.ru.