СМИ: Иванка Трамп покупает землю в «Бункере для миллиардеров»

https://static.news.ru/photo/551bd662-3a61-11eb-8aaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Republican National Convention v/Global Look Press

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка и её муж Джаред Кушнер намерены купить землю на острове Индиан-Крик во Флориде, который из-за своей высокой безопасности известен как «Бункер для миллиардеров», сообщило издание Page Six.

Издание отмечает , что в преддверии ухода президента Трампа из Белого дома пара занята планированием своей жизни после Вашингтона и уже осмотрела множество объектов недвижимости и участки земли в Майами и Палм-Бич.

Частный, охраняемый и закрытый остров Индиан-Крик является одним из самых безопасных мест во Флориде, так как он может похвастаться 13 полицейскими на всего 29 домов. Считается, что пара приобрела участок номер 4, принадлежавший ранее Хулио Иглесиасу, для строительства поместья на берегу залива, — пишет издание.

Уточняется, что площадь участка составляет 1,84 акра (более 7,4 тыс. кв метров), а площадь частной береговой линии — 200 футов (60,9 метра). Лот выставлялся на продажу по цене $31,8 млн. Иванка Трамп и её муж будут платить за него ежегодно налог в размере $472,7 тыс.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка после ухода отца из Белого дома может начать собственную политическую карьеру.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев отметил в связи с этим, что Иванке Трамп будет трудно претендовать на серьёзные посты в политике из-за отсутствия соответствующего опыта и репутации, кроме того, невозможно сказать, что девушка достаточно проявила себя на данном поприще в период президентства отца.