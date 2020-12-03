Иванке Трамп предрекли трудности на пути к серьёзным должностям

https://static.news.ru/photo/e8e4bb16-355c-11eb-aebb-fa163e074e61_660.jpg Иванка Трамп Фото: Leigh Vogel - Pool Via Cnp/Global Look Press

Дочери нынешнего лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа Иванке будет трудно претендовать на серьёзные посты в политике из-за отсутствия соответствующего опыта и репутации, кроме того, невозможно сказать, что девушка достаточно проявила себя на данном поприще в период президентства отца, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Иванка после ухода отца из Белого дома может начать собственную карьеру в политике, считают источники в окружении семьи руководителя США. Она входила в администрацию Трампа и являлась его ассистентом.

Пока непонятно, какие амбиции у Иванки. Одно дело — президентские, другое дело — работа в конгрессе или сенате. Но опыт показывает, что зачастую президентский пост в США занимает человек с серьёзным политическим опытом. <...> Поэтому я думаю, что американцы сейчас вернулись к этому и без политического опыта претендовать на какие-то серьёзные амбиции будет непросто, — цитирует Тимофеева РИА Новости.

Не исключено, что родственница президента примет участие в выборах в палату представителей конгресса, выступая от 12-го округа штата Нью-Йорк. К слову, кинопродюсер Марисса Краксбергер, в течение двух лет работавшая креативным директором в компании Иванки Трамп, полагает, что её бывшая начальница вынашивает амбиции стать первой женщиной на посту президента США.

Трамп многократно декларировал намерение судиться за «честные выборы» — он уверяет, что на участках по всей стране имели место нарушения процедуры голосования. Однако проводимые проверки не выявили нарушений настолько масштабных, что они бы повлияли на результат выборов. Теперь Трамп собирается бороться за возвращение в президентское кресло в 2024 году.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Дональд Трамп собирает деньги на новую предвыборную кампанию. Он подумывает над тем, чтобы объявить о намерении баллотироваться в 2024 году в день инаугурации Джо Байдена 20 января.