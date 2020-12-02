Дочь Трампа задумалась о политической карьере

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Дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка после ухода отца из Белого дома может начать собственную политическую карьеру. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к семье Трампа, женщина всерьёз рассматривает такую возможность.

В период президентства Трампа Иванка входила в его администрацию и являлась ассистентом отца. Источники отмечают , что она накопила достаточный опыт за время этой работы и, к тому же, приобрела известность по всему миру. Так что ей ничто не мешает выдвинуть кандидатуру на какой-либо выборный пост. Также допускается, что она будет активно участвовать в деятельности Республиканской партии.

Не исключено, что Иванка Трамп примет участие в выборах в Палату представителей Конгресса, выступая от 12-го округа штата Нью-Йорк. К слову, кинопродюсер Марисса Краксбергер, в течение двух лет работавшая креативным директором в компании Иванки Трамп, полагает, что её бывшая начальница вынашивает амбиции стать первой женщиной на посту президента США.

Что же касается самого Трампа, то он, вероятнее всего, в скором времени освободит пост. 3 ноября состоялись президентские выборы — и хотя официальные итоги до сих пор не объявлены, местные СМИ заявляют о победе демократа Джо Байдена, да и сам он уже выступил с сообщением о своём избрании.

Трамп многократно декларировал намерения судиться за «честные выборы» — он уверяет, что на участках по всей стране имели место нарушения процедуры голосования. Однако проводимые проверки не выявили нарушений настолько масштабных, что они бы повлияли на результат выборов. Теперь Трамп собирается бороться за возвращение в президентское кресло в 2024 году.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Дональд Трамп собирает деньги на новую предвыборную кампанию. Он подумывает над тем, чтобы объявить о намерении баллотироваться в 2024 году в день инаугурации Джо Байдена 20 января.