СМИ: главком сил НАТО в Европе считает, что самолеты F-16 «помогут» Украине Politico: главком сил НАТО в Европе Каволи считает, что истребители F-16 помогут Украине

Фото: Tsgt. Timothy Dischinat/U.S. Air

Истребители F-16 обязательно помогут Украине, считает главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Как пишет издание Politico, об этом он заявил 18 января в ходе закрытого брифинга, на котором присутствовали более десяти сенаторов и членов палаты представителей Конгресса США.

Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть в конфликте. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе заявил, что помогут.

Также Каволи заявил, что Украина нуждается в ракетах с дальностью более 100 километров. Кроме того, он выступил за поставку на Украину дронов.

Ранее Politico сообщала, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине». Кроме того, авторы публикации полагают, что РФ сможет легко выявить попытки построить подходящие для истребителей базы и нанести по ним удар.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не исключают возможность поставки на Украину истребителей F-16. Данный вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Киеву, отметила она.