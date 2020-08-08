Смертельное ДТП произошло в районе аэропорта Стамбула

https://static.news.ru/photo/46cf05b2-da16-11ea-bd89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

В Стамбуле в результате крупного ДТП погибли пять человек и ещё 25 получили повреждения. Авария произошла на автотрассе Кузей Мармара в районе аэропорта.

Об этом сообщили в администрации города. По её данным, следовавший из Карабюка в Стамбул рейсовый пассажирский автобус врезался в ограждение моста в районе деревни Чифталан.

По предварительной информации, в результате аварии погибли пятеро наших граждан, 25 человек были отправлены в больницу, — говорится в сообщении.

Согласно ему, на место происшествия сразу же выехали бригады скорой помощи. 10 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Трое из них — дети, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в таиландской провинции Сураттхани в результате ДТП погибла украинская тревел-блогер Валерия.