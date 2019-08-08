https://static.news.ru/photo/92345408-b9ec-11e9-92eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko König/imageBROKER.com/Global Look Press

Нашествие летающих муравьёв заметили под украинским Мелитополем.

Видео необычного явления опубликовали в социальных сетях очевидцы. На кадрах видно, как насекомые образуют нечто похожее на столбы смерча.

По мнению энтомологов, летающие муравьи размножились из-за аномально жаркой и влажной погоды. Массовое нашествие наблюдается ежегодно в июле и августе. Это брачный период чёрных садовых муравьёв, который длится всего несколько дней. Специалисты заверяют, что насекомые для людей не опасны, информирует украинское издание «Мелитополь».

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по борьбе с тропическими постельными клопами, атаковавшими Москву. В ведомстве отметили, что насекомые могут нападать на человека не только ночью, но и днём. Клопов замечают не только в антисанитарных условиях, и, если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома. Для профилактики размножения клопов специалисты рекомендуют регулярно проводить уборку помещений с использованием пылесоса, писал News.ru.