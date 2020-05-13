Мир

Слушания по делу Ассанжа в Британии возобновятся 7 сентября

14:32, 13 мая 2020
Фото: Patrizia Cortellessa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks возобновятся в Великобритании 7 сентября, подтвердил ресурс. Ранее слушания были отложены из-за распространения коронавируса.

Возобновление отложенных слушаний по экстрадиции Джулиана Ассанжа назначено на 7 сентября. Местонахождение суда пока не определено, — сообщается в Twitter ресурса.

По словам судьи Ванессы Барайтсер, слушания могут перенестись из суда при тюрьме Белмарш в другой суд.

В марте 2020 года суд отказался освобождать Ассанжа из тюрьмы. Представители американских властей настаивали на том, что он должен остаться в тюрьме до решения по экстрадиции.

В 2010 году шведские власти обвинили австралийца в сексуальном насилии, но позже сняли обвинения против журналиста. С 2012-го основатель сервиса WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве Эквадора, но весной 2019 года британцы задержали его. Сейчас он отбывает срок за нарушение условий освобождения под залог. Адвокаты называют преследование активиста политически мотивированным, писал NEWS.ru.

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