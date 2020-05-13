Слушания по делу Ассанжа в Британии возобновятся 7 сентября

https://static.news.ru/photo/becc1918-950d-11ea-a390-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrizia Cortellessa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks возобновятся в Великобритании 7 сентября, подтвердил ресурс. Ранее слушания были отложены из-за распространения коронавируса.

Возобновление отложенных слушаний по экстрадиции Джулиана Ассанжа назначено на 7 сентября. Местонахождение суда пока не определено, — сообщается в Twitter ресурса.

Breaking: A date of September 7 has been set for the resumption of Julian Assange's delayed extradition hearing. A court location has yet to be determined. — WikiLeaks (@wikileaks) May 13, 2020

По словам судьи Ванессы Барайтсер, слушания могут перенестись из суда при тюрьме Белмарш в другой суд.

В марте 2020 года суд отказался освобождать Ассанжа из тюрьмы. Представители американских властей настаивали на том, что он должен остаться в тюрьме до решения по экстрадиции.

В 2010 году шведские власти обвинили австралийца в сексуальном насилии, но позже сняли обвинения против журналиста. С 2012-го основатель сервиса WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве Эквадора, но весной 2019 года британцы задержали его. Сейчас он отбывает срок за нарушение условий освобождения под залог. Адвокаты называют преследование активиста политически мотивированным, писал NEWS.ru.