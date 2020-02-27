https://static.news.ru/photo/d2e13d8e-596c-11ea-8ec9-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные страны, считающие себя демократическими и свободными, опозорили себя уголовным преследованием австралийского журналиста Джулиана Ассанжа, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

США обвиняют Ассанжа в шпионаже и раскрытии секретной информации после публикации сведений о преступлениях американских военных на Ближнем Востоке. Мужчине грозит до 175 лет тюрьмы.

Подобные карательные меры в отношении журналиста в ХХI веке — это абсолютно неприемлемая практика и тотальный позор для причастных к этому западных стран, которые считают себя демократическими и свободными, — цитирует Захарову РИА Новости.

По мнению российского дипломата, дело Ассанжа ударило по всему институту мировой расследовательской журналистики, свободе печати и возымело «катастрофические последствия» для прав человека.

В 2010 году шведские власти обвинили австралийца в сексуальном насилии, но позже сняли обвинения против Ассанжа. С 2012-го основатель сервиса WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве Эквадора, но весной 2019 года британцы задержали журналиста.

Ассанж отбывает срок за нарушение условий освобождения под залог, рассматривается дело о его экстрадиции в Америку.

Как писал NEWS.ru, адвокат Ассанжа назвал дело против своего подзащитного политическим. Он считает, что у властей США нет законных оснований для преследования журналиста.