Слуцкий: задержание Шария — типичное проявление двойных стандартов Европы

Леонид Слуцкий / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал задержание в Испании украинского блогера и оппозиционера Анатолия Шария «типичным проявлением двойных стандартов» со стороны Европы, пишет ТАСС. Парламентарий пояснил, что члены европейского сообщества выступают за защиту института свободы слова, но при этом принимают решения, которые противоречат их позиции. Слуцкий считает, что Шария задержали только из-за того, что он «не боялся» высказываться против преступлений, которые совершают западные страны и киевский режим.

Типичное проявление двойных стандартов. В Европе так любят говорить о свободе слова, но задерживают неугодного украинскому режиму блогера Анатолия Шария или экстрадируют Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет лишения свободы. И только лишь за то, что эти люди не боялись говорить правду о пороках и преступлениях коллективного Запада и их марионеток в Киеве, — заявил Слуцкий.

Он добавил, что данное задержание стало воплощением цензуры в «жесточайшей» форме.

Ранее полиция Испании подтвердила задержание блогера Анатолия Шария по «международному ордеру». Власти Украины подозревают его в государственной измене, а также «в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере».

Адвокатом задержанного в Испании украинского блогера Анатолия Шария станет правозащитник бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона Гонсало Бойе, написали в Europa Press. В издании сообщили, что оппозиционер предстанет перед судом 5 мая.