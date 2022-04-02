Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд на заседание по биолабораториям

Комитет Госдумы по международным делам в контексте расследования парламентской комиссией работы американских биолабораторий на Украине готов пригласить в Москву заместителя госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Викторию Нуланд, заявил в Telegram глава комитета Леонид Слуцкий.

Комитет <...> готов направить официальное приглашение Нуланд посетить Москву в рамках её европейского турне. С 2 по 9 апреля Нуланд будет с визитами во Франции, в Турции, Греции, на Кипре и в Германии. С нетерпением будем ждать ответа американской стороны, — написал Слуцкий.

Он добавил, что в Совете Федерации 4 апреля пройдёт очередное заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием США биолабораторий на Украине.

Планируем обсудить возможное влияние работы лабораторий на эпидемиологическую обстановку в РФ. В этом контексте остаётся крайне актуальной инициатива по приглашению <...> Нуланд для ответов на вопросы российских депутатов и сенаторов о деятельности американских специалистов и причастности Пентагона к финансированию биолабораторий на Украине, — сообщил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что в рамках парламентского расследования в отношении деятельности биолабораторий на территории Украины первой на дачу показаний необходимо пригласить заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков до этого сообщил, что в биолабораториях, созданных и финансируемых США на Украине, проводились опыты с коронавирусом летучих мышей. Он подчеркнул, что целью этих и других исследований было создание механизма скрытого распространения смертоносных заболеваний.