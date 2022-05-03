СКР возбудил 14 дел в связи с преследованием россиян на Украине

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Следственный комитет РФ возбудил 14 уголовных дел по фактам незаконного преследования российских депутатов, чиновников и юристов на Украине, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью RT. Он также отметил, что украинские власти продолжают игнорировать преступления против своих мирных граждан.

Мы видим очевидно абсурдные и незаконные решения компетентных органов Украины об уголовном преследовании по надуманным основаниям наших депутатов и других должностных лиц. Эти примеры показывают, чего стоит их правосудие, — сказал Бастрыкин.

В то же время, добавил глава СКР, Киев «закрывает глаза на злодеяния» украинских силовиков в Донбассе. Кроме того, до сих пор никто не привлечён к ответственности за массовое убийство людей в Одессе 2 мая 2014 года, подчеркнул он.

Ранее Бастрыкин сообщил, что СКР возбудил уголовные дела в отношении 75 иностранных наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Речь идёт о гражданах Великобритании, Грузии, Канады, Норвегии, США и ряда других стран.