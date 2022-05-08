СКР расследует сообщения Минобороны о провокациях в Донбассе

Фото Никита Цицаги/NEWS.ru

СКР проведёт расследование по сообщениям Минобороны России о провокациях украинских военных в Донбассе, направленных на дискредитацию ВС РФ. Информация об этих инцидентах будет тщательно изучена, следователи примут меры для установления лиц, которые к ним причастны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Председатель СК России поручил следователям изучить и зафиксировать сведения об очередной акции, проведённой в Северске и Серебрянке Донецкой Народной Республики украинскими националистами в целях дискредитации вооружённых сил Российской Федерации. — говорится в тексте.

Согласно данным Минобороны, украинские военные, переодетые в форму военнослужащих России и на бронетехнике со знаком «Z», обстреливали частные дома в указанных населённых пунктах. В ведомстве также обвинили их в физическом насилии по отношению к мирным гражданам и мародёрстве. В МО РФ утверждают, что такие «постановочные акты» снимались представителями зарубежных СМИ.

Ранее в Минобороны заявили, что украинские военные заминировали плотину Кураховской ТЭС в Покровском районе ДНР, чтобы взорвать её и обвинить в случившемся российские войска. По данным российского военного ведомства, подрыв плотины ТЭС приведёт к перебоям с электричеством на большей части республики, в Запорожской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что СБУ готовит провокации с применением химического оружия в ряде населённых пунктов Херсонской и Днепропетровской областях. Как утверждают в МО РФ, в дальнейшем в этом планируется обвинить российских военных.