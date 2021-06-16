«Скорее со знаком плюс»: Песков оценил встречу Путина и Байдена

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

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Литовские власти задумались о строительстве забора на границе с Белоруссией, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на министра внутренних дел Агне Билотайте.

Власти Литвы рассматривают различные варианты ограждения, подчеркнули в МВД. Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 миллионов [евро], — сказала Билотайте....