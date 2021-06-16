«Скорее со знаком плюс»: Песков оценил встречу Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/feb9bcda-cf43-11eb-9758-96000091f725_660.jpgПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден (справа) во время встречи в Женеве на вилле Ла ГранжФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что саммит Россия — США прошёл скорее со знаком плюс. По его словам, мероприятию предшествовала длительная подготовка, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Песков рассказал, что длительная подготовка была не только с российской, но и с американской стороны. Он подчеркнул, что пришлось изрядно поработать, а день саммита был чрезвычайно напряжённый в особенности для президента России Владимира Путина.
Мы с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий в связи с этим саммитом, но сейчас можем сказать, что, в первую очередь, основываясь на оценке президента, то что, прошёл он скорее со знаком плюс, — заявил представитель Кремля в эфире радиостанции.