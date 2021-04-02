Скончалась знаменитый итало-австралийский модельер

https://static.news.ru/photo/ab9be526-9449-11eb-8ffa-96000091f725_660.jpg Карла Зампатти Фото: myfarewelling.com

Знаменитый модельер и бизнес-леди итальянского происхождения Карла Мария Зампатти скончалась на 79-ом году жизни. Женщина умерла через неделю после падения с лестницы оперы в Сиднее, так и не сумев оправиться от травмы, пишет Reuters.

Мы потеряли поистине великого и вдохновляющего австралийца, — сказал в своем заявлении премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Он отметил, что страна потеряла икону фешн-индустрии. Зампатти открыла в Австралии не только десятки бутиков, в которых занимала должности директора, но и заменяла председателя австралийской государственной телерадиовещательной компании The Special Broadcasting Service.

В заявлении семьи модельера говорится , что, создавая одежду, женщина таким образом боролась за права женщин во всём мире. Она успевала не только оставаться преуспевающей бизнес-вумен, но и социальным деятелем. В её нарядах появлялись актрисы Николь Кидман и Кейт Бланшетт, а также бывшая премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кении в возрасте 99 лет умерла сводная бабушка 44-го президента США Барака Обамы Сара. Об этом сообщил сам экс-руководитель американского государства в своём аккаунте в Twitter.