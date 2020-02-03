Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что $80 000, предложенные Ираном в качестве компенсации семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном, — это мало. По словам главы государства, Киев будет давить на виновников трагедии с тем, чтобы увеличить сумму. Зеленский, по-своему, прав: Тегеран в своё время получил от США в пять раз больше за похожий инцидент со сбитым самолётом. Киевские эксперты считают, что помимо стремления восстановить справедливость, в заявлении президента Украины есть и политический подтекст.

Зеленский уже несколько раз обсуждал последствия крушения самолёта «Украинских международных авиалиний» со своим иранским коллегой Хасаном Рухани. Тегеран не только полностью признал свою ответственность за сбитый лайнер, но и предложил выплатить семьям погибших по $80 000 (около 5,1 млн рублей). Глава Украины не согласился на эту сумму и пообещал, что будет добиваться от Ирана более внушительного размера выплат.

Мне кажется, что это мало, — заявил Зеленский в эфире телеканала ТСН. — Когда жена погибшего говорит, что человек был единственным кормильцем, а у неё работы нет и ребенку надо в институт поступать, $80 000 — это совсем мало.

Зеленский также уточнил, что Тегеран пригласил представителей Украины присутствовать при расшифровке чёрных ящиков сбитого самолёта, однако Киев будет добиваться передачи бортовых самописцев, так как есть сомнения в объективности иранского расследования. Украина уже выплатила семьям погибших по 200 000 гривен (около 130 000 рублей).

Эта сумма выглядит скромной по сравнению с тем, что предложила своим гражданам Канада. Большинство пассажиров сбитого Ираном лайнера (86 человек) имели канадское гражданство или вид на жительство. За каждого из них Оттава выплатила родственникам по $19 000 (1,2 млн рублей). Скорее всего, именно Канада, а не Украина будет играть главную роль в расследовании причин катастрофы, так как в результате неё больше всего пострадали её граждане, а украинцев на борту было только 11 человек. Как отметил NEWS.ru украинский политолог Кирилл Молчанов, Зеленский не мог не среагировать на озвученную представителями Исламской Республики сумму.

Во-первых, если сравнивать с похожими катастрофами, то страны выплачивали большие суммы — сотни тысяч долларов, причём это было много лет назад. Так что 80 000 на этом фоне — действительно скромная цифра. Во-вторых, Зеленскому же надо выступать в роли такого защитника жертв катастрофы, и кроме того, он пытается показать себя как лидера на международной арене. Поэтому его реакция была прогнозируемой. Думаю, реальные цифры будут устанавливаться уже в судах. Кирилл Молчанов заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики

Для сравнения: семьи погибших в авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в аэропорту «Шереметьево» 5 мая 2019 года, получили почти в два раза больше. Компания «Аэрофлот», выполнявшая рейс, выплатила по 5 млн рублей семьям погибших пассажиров. При этом общая сумма компенсации вместе со страховкой и региональными выплатами составила 9 млн рублей.

Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в аэропорту «Шереметьево» 5 мая 2019 года Xinhua/Global Look Press

Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение по вине авиакомпании, а жертвы были россиянами. Украинский самолёт же пострадал от действий иностранного государства. Вину в таких деликатных инцидентах редко признают, но, если этого удаётся добиться, выплаты бывают в разы больше.

Так, в 1988 году США по ошибке сбили иранский пассажирский лайнер, летевший из Тегерана в Дубай. Признав свою вину за случившееся, Вашингтон в 1996 году согласовал размер денежных компенсаций пострадавшим. Семьи, потерявшие кормильца, получили по $300 000, выплаты за погибших иждивенцев были в два раза меньше. В общей сложности США передали Ирану $131,8 млн, $61,8 млн из которых ушли только на компенсации семьям погибших и пострадавшим. В 2020 году, с учётом инфляции доллара внутри Штатов, эти $300 000 могли составить почти $500 000. Таким образом, Иран сегодня предлагает Украине в пять раз меньшие суммы, чем сам в 1996-м получил от США. Впрочем, для этого потребовался иск в Международный суд ООН: Вашингтон согласился на выплаты в качестве внесудебного урегулирования спора.

В 2003 году Украина договорилась с Россией и Израилем о выплатах в размере $200 000 за каждого погибшего в авиакатастрофе, случившейся над Чёрным морем в октябре 2001-го. Самолёт российской авиакомпании «Сибирь» летел из Тель-Авива в Новосибирск, но был по ошибке сбит зенитной ракетой ПВО Украины, выпущенной во время российско-украинских военных учений. Условием выплат Киев поставил то, что юридически он не признаёт своей вины в трагедии, хотя фактически тогдашний президент Украины Леонид Кучма не стал отрицать причастности украинских вооружённых сил к случившемуся.

Таких уступок удаётся добиться далеко не всегда. Так, ни одна из сторон до сих пор не признаёт своей вины в крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году. Расследование международной группы пришло к выводу, что самолёт был сбит ЗРК «Бук», переброшенным с российской территории, однако Москва это отрицает и обвиняет Киев. Естественно, в такой ситуации речи о денежных компенсациях не идёт.