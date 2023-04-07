Скандинавская страна озолотилась за счет эмбарго на российскую нефть NYT: эмбарго ЕС на российскую нефть принесло Норвегии дополнительные $100 млрд в 2022 году

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Нефтяная платформа

Норвегия увеличила свои доходы в 2022 году на $100 млрд благодаря европейскому эмбарго на российскую нефть, сообщает New York Times. По данным издания, возросший спрос на энергоресурсы после сокращения поставок из России позволил Норвегии заработать на нефти и газе до $125 млрд, что примерно в пять раз превышает показатели 2021 года. Как отмечает NYT, правительство скандинавской страны владеет не только нефтяными и газовыми месторождениями, но и крупными пакетами акций добывающих компаний.

Норвегия, небольшая страна с границей с Россией, не является членом Евросоюза, но внимательно прислушивается к своим соседям. После начала конфликта на Украине европейские страны, особенно Германия, которая сильно зависела от российского газа, обратились за помощью к Осло, — говорится в публикации.

Энергетическая компания Petoro в 2022 году заработала около $50 млрд, что втрое больше, чем в 2021-м, также о рекордной прибыли в размере $75 млрд отчиталась норвежская Equinor. Как отмечает NYT, другой вопрос, сохранится ли колоссальная прибыль норвежской промышленности после того, как цены на газ в Европе падали на протяжении нескольких месяцев и сейчас в восемь раз ниже пиковых значений прошлого лета.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Япония согласовала с США закупку российской нефти по цене выше потолка, установленного западными странами на уровне $60 за баррель. По мнению аналитиков, опрошенных WSJ, такой компромисс со стороны Вашингтона говорит о зависимости Токио от поставок российского ископаемого топлива. Авторы материала отметили, что за последний год объем закупаемого Японией природного газа у России только вырос.