WSJ: Япония покупает российскую нефть дороже потолка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Япония согласовала с США покупку российской нефти за цену выше установленного потолка в $60 за баррель, сообщает The Wall Street Journal. Япония объяснила необходимость в исключении тем, что нуждается в российских энергоносителях.

Аналитики считают, что такая уступка говорит о зависимости страны от России в вопросе поставок ископаемого топлива. При этом за последний год Япония увеличила объем покупок российского природного газа. Журналисты видят в таких закупках нефти «разрыв в единстве возглавляемых Штатами усилий» по установлению предела на закупки сырой нефти из России.

Европейское эмбарго на российские нефтяные поставки вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны ЕС и G7, а также Австралия установили предельную цену поставляемого из РФ топлива на уровне $60 за баррель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет признавать никакого потолка цен на нефть и приняла меры, чтобы не допустить ущерба своим интересам. 31 марта страны Евросоюза получили от Еврокомиссии уведомление, согласно которому потолок цен на российскую нефть пересматриваться пока не будет.