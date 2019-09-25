https://static.news.ru/photo/05ed469a-dff7-11e9-b18b-fa163e074e61_660.jpgВладимир ЗеленскийФото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла выражение лица президента Украины Владимира Зеленского на его встрече с коллегой из США Дональдом Трампом. Её рассмешил эпизод, когда американский лидер заговорил о президенте РФ Владимире Путине.
Соответствующую фотографию Скабеева разместила в своём телеграм-канале.
Лицо Зеленского на словах Трампа: «я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным», — гласит подпись журналистки к снимку.
Другая опубликованная Скабеевой фотография с данной встречи политиков запечатлела эпизод с «обратными» эмоциями её участников. На ней Зеленский пытается улыбаться, Трамп же, наоборот, имеет серьёзный вид.
А чего грустные-то такие? Вроде же с импичментом пронесло, — задалась вопросом журналистка.
Ранее News.ru сообщал, что Трамп не оправдал ожидания Зеленского. Скандал вокруг сына Джо Байдена и последовавшее за ним обнародование содержания телефонного разговора Трампа с Зеленским определили тональность их будущей встречи. Прошедшие на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоры не принесли украинскому лидеру ожидаемых результатов. Самые важные для него вопросы выпали из поля зрения СМИ.