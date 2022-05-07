СК изучит факты издевательств над российскими военными под Херсоном Бастрыкин поручил расследовать факты издевательств над российскими военными в Херсонской области

Следственный комитет России изучит новые факты издевательств над российскими военными в Херсонской области, вскрывшиеся после публикации в Сети видеоролика, сообщается на сайте ведомства. Соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин. В ведомстве пообещали тщательно изучить обстоятельства произошедшего и привлечь к уголовной ответсвенности всех причастных.

На видео, распространенном в Интернете, неизвестные в одном из сел в Херсонской области издеваются над лежащими около БМД телами нескольких российских военных, злоумышленники растаскивают вещи погибших. В настоящее время мародёры задержаны, — говорится в сообщении.

Ранее Бастрыкин поручил провести расследование по факту издевательства грузинского наёмника над российским военнослужащим, попавшим в плен на Украине. Как видно на опубликованных в Сети кадрах, грузинский наёмник избивал российского солдата и заставлял его выкрикивать оскорбительные выражения в адрес России и её руководства.