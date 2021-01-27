Ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму сравнили на Западе

https://static.news.ru/photo/0a585b6a-604e-11eb-8f8e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Украина остаётся одной из немногих стран Европы, которые даже не приступили к вакцинации. При этом в Крыму процедуру уже провели.

Об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что благодаря помощи России, обещающей 145 тысяч доз вакцины «Спутник V», в январе начинается вакцинация в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

Проблему Украины авторы агентства видят в том, что властям пока нечего дать украинцам — заказанные дозы вакцины или ещё не утверждены, или не прибыли в страну. Такая ситуация опасна для украинского президента Владимира Зеленского. Она чревата для него геополитическими последствиями, считают в Bloomberg.

Ранее NEWS.ru сообщал, что электоральный рейтинг Владимира Зеленского опустился до рекордно низкой отметки. Как следует из результатов опроса Киевского международного института социологии, в январе поддержку ему выразили лишь 13,4% граждан. При этом Зеленский остаётся на первом месте по популярности у избирателей. Вторым является бывший лидер страны Пётр Порошенко (10,6%).