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Ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму сравнили на Западе

06:04, 27 января 2021 2 778
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Украина остаётся одной из немногих стран Европы, которые даже не приступили к вакцинации. При этом в Крыму процедуру уже провели.

Об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что благодаря помощи России, обещающей 145 тысяч доз вакцины «Спутник V», в январе начинается вакцинация в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

Проблему Украины авторы агентства видят в том, что властям пока нечего дать украинцам — заказанные дозы вакцины или ещё не утверждены, или не прибыли в страну. Такая ситуация опасна для украинского президента Владимира Зеленского. Она чревата для него геополитическими последствиями, считают в Bloomberg.

Ранее NEWS.ru сообщал, что электоральный рейтинг Владимира Зеленского опустился до рекордно низкой отметки. Как следует из результатов опроса Киевского международного института социологии, в январе поддержку ему выразили лишь 13,4% граждан. При этом Зеленский остаётся на первом месте по популярности у избирателей. Вторым является бывший лидер страны Пётр Порошенко (10,6%).

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