Сирия призвала ООН принять меры из-за убийства иранского физика

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Власти Сирии осудили убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Глава МИД республики Фейсал Микдад в ходе встречи с послом Ирана в Сирии Джавадом Турк-Абади назвал это убийство террористическим актом, который должно осудить мировое сообщество.

ООН должна выполнить свои обязательства по противодействию терроризму и следовать нормам международного права, в противном случае мы получим рост напряжённости в регионе, — цитирует РИА Новости Микдада.

Фахризаде был атакован вооружёнными людьми в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьёзное ранение и скончался в больнице. В Минобороны Ирана сообщили, что убитый учёный являлся руководителем организации исследований и инноваций при министерстве.

С осуждением убийства Фахризаде уже выступила внешнеполитическая служба Евросоюза. Опасения в связи с возможной эскалацией в регионе Персидского залива после нападения выразили также в МИД ФРГ.

Как писал NEWS.ru, Мохсен Фахризаде был причастен к разработке баллистических ракет. Данную версию выдвинули представители государственного турецкого агентства Anadolu. Имя учёного связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в убийстве Мохсена Фахризаде виновен Израиль. Он подчеркнул, что убийство Фахризаде, которого он назвал мучеником, демонстрирует отчаяние врагов Ирана и глубину их ненависти.

Власти Ирана пообещали жестоко наказать тех, кто стоит за убийством видного физика-ядерщика.