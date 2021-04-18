Сирия осуждает переброску западных сил к границам России

https://static.news.ru/photo/372581b2-a037-11eb-a581-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/VALDA KALNINA EPA-EFE/VALDA KALNINA/ТАСС

Сирийское правительство осуждает переброску сил НАТО и Соединённых Штатов к границам России. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел САР, которое было обнародовано в воскресенье, 18 апреля.

Украина и ряд стран Запада в последнее время выражают обеспокоенность относительно усиления «агрессивных действий» со стороны России. Так, в Вашингтоне заявляли об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск в Крыму и близ восточной границы Украины. Под этим предлогом, говорила официальный представитель МИД РФ, США и НАТО активнее начинают наращивать собственные силы. Мнение по этому поводу высказала сирийская сторона.

САР осуждает переброску дополнительных сил Соединённых Штатов и блока НАТО в сторону российских границ, этот вопрос может создать угрозу международному миру и безопасности, — передаёт информационное агентство САНА со ссылкой на ведомство.

Как ранее передавал NEWS.ru, американское издание The National Interest заявило, что российская армия представляет собой серьёзную угрозу для НАТО. По словам обозревателя издания Криса Осборна, у Москвы есть своя большая армия.

Несмотря на то что во время холодной войны численность российских военных была выше, сейчас ВС РФ всё ещё вызывают обеспокоенность, так как используют высокотехнологичное оружие нового поколения, а также модернизируют старое.