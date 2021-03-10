Синоптики рассказали, в каких регионах начнётся аномальное потепление

https://static.news.ru/photo/e9b8bcb6-8216-11eb-bc2b-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Аномальное потепление ожидается с 11 марта в Сибири и на Дальнем Востоке. Температура воздуха превысит сезонные нормы на 8–12 градусов.

Теплее средних значений на 12 градусов станет к этому моменту и в Забайкалье. Холода сменятся на тепло в Средней Сибири и везде в ДФО, сообщает ТАСС.

В Иркутске ожидается до 8 градусов тепла, в Красноярске — до нуля. В Тыве и Бурятии потеплеет до плюс четырёх градусов.

В Амурской области и Благовещенске воздух прогреется до плюс 6–8 градусов, также будет и в Хабаровске. Во Владивостоке ожидается до 8–9 градусов тепла.

На днях китайские учёные сделали прогноз насчёт «катастрофически долгого» лета в России. Лето в Северном полушарии к 2100 году может начать затягиваться на шесть месяцев, если человечество не примет усилий по сдерживанию изменений климата. Такое явление станет катастрофой для окружающей среды, здравоохранения и сельского хозяйства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после аномальных морозов жителей Москвы и центра Европейской России ожидает резкое потепление. По его словам, оно начнётся 12 марта, когда столбики термометров поднимутся выше нуля.