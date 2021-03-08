Синоптик рассказал о скором приходе весны в Европейскую Россию

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Измерение количества антител сразу же после вакцинации или перенесённого заболевания не имеет смысла. Об этом заявил доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, количественные показатели, связанные с антителами, не расскажут о степени защиты организма, поскольку, если появились антитела, значит, иммунный ответ сформировался. И хотя число антител со временем неизбежно сокращается,...