Синоптик рассказал о скором приходе весны в Европейскую Россию

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после аномальных морозов жителей Москвы и центра Европейской России ожидает резкое потепление. По его словам, оно начнётся 12 марта, когда столбики термометров поднимутся выше нуля.
Центр Европейской России окажется в зоне схождения воздушных потоков,
Потоки сходятся именно в центре Европейской России, потому будет затягивать тёплые воздушные массы с запада и востока. Уже в выходные, скажем, в субботу, повышение температуры по сравнению с четвергом будет почти на 15–20 градусов, — подчеркнул синоптик.
Он добавил, что потепление будет сопровождаться облачной погодой с осадками. Так, 14 марта ожидается небольшой дождь.
Пускай каждый житель центра Европейской России выбирает, что ему больше нравится: зимняя сухая морозная погода либо по-настоящему весенняя, которая придёт в регион, но слякотная и облачная, с небольшим дождиком, — предложил Вильфанд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что наиболее значительные холодные аномалии на текущей неделе ожидаются в центре Европейской России, на Урале и в Поволжье. Об этом заявил Роман Вильфанд. По его словам, зима будет прощаться с центром Европейской России величаво, морозами. Так, уже утром 10 марта жителей Москвы ждут 15–16 градусов мороза, а по области температура упадёт до минус 19, что будет ниже нормы на 11–13 градусов.