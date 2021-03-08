Синоптик предупредил о морозах до минус 30 градусов

https://static.news.ru/photo/db4a54f6-8080-11eb-937f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что наиболее значительные холодные аномалии на текущей неделе ожидаются в центре Европейской России, на Урале и в Поволжье.

Над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим... Давление резко возрастает, и погода будет по-настоящему, на удивление зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно достойно уйдёт. Морозами, которые запомнятся, — подчеркнул учёный в беседе с РИА Новости.

Так, уже утром 10 марта жителей Москвы ждут 15–16 градусов мороза, а по области температура упадёт до минус 19, что будет ниже нормы на 11–13 градусов.

Ночные температуры — от минус 19 до минус 21 градуса, по области — до минус 24 градусов, а в пониженных местах — до минус 25. Минус 28 градусов — в ночь на 10 и 11 марта. Дневные температуры будут по-прежнему около минус 10 градусов, — рассказал синоптик.

Похожей окажется погода и в других регионах центра Европейской России.

«Температурный фон — минус 24 градуса. В Пермском крае — до минус 28 градусов, даже в Ульяновской области — до минус 29 градусов. Настоящая зима с отклонениями температуры на 10–12 градусов», — отметил Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 9 марта в столичный регион придут морозы до 20 градусов. Температурный фон будет близок к январским значениям. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, что сильное понижение температуры ожидается уже в первый рабочий день недели, 9 марта: минус 15–17 и даже до минус 20 в ночные часы, днём — минус 8–10.