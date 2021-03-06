Вильфанд пообещал москвичам январские морозы в марте

https://static.news.ru/photo/27738fc2-ed75-11ea-a7b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Со следующего вторника, 9 марта, в столичный регион придут морозы до 20 градусов. Температурный фон будет близок к январским значениям. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью ТАСС синоптик рассказал , что сильное понижение температуры ожидается уже в первый рабочий день недели, 9 марта: минус 15–17 и даже до минус 20 в ночные часы, днём — минус 8–10. В среду, 10 марта, ещё холоднее: до минус 21 градуса в ночное время.

Если сравнить погоду в эти дни с самым холодным январским днём — 31 января, то окажется, что средняя температура в этот день примерно на 3 градуса выше, чем та, которую мы прогнозируем сейчас, — сказал Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха окажется на 10 градусов ниже климатической нормы. Когда начнётся весеннее потепление, синоптик не уточнил.

Ранее Роман Вильфанд пообещал 7 марта выпадение почти рекордного количества осадков. Об этом писал NEWS.ru.