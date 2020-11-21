Си Цзиньпин призвал создать международный механизм признания кода здоровья

https://static.news.ru/photo/36aa2662-2c0a-11eb-97ba-fa163e074e61_660.jpgСи ЦзиньпинФото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press
Председатель Китая Си Цзиньпин во время саммита G20 предложил создать международный механизм взаимного признания кода здоровья.
Китайская сторона предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья. Он будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса, — цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение КНР.
Он выразил надежду, что к такому механизму присоединится как можно больше стран мира.
Саммит G20 проходит под председательством Саудовской Аравии в онлайн-формате.
Как писал NEWS.ru, главным вопросом для президента России Владимира Путина на саммите G20 стала борьба с коронавирусной инфекцией. Впрочем, эта тема будет хоть и важнейшей на саммите, но не единственной. Также участники G20 затронут проблематику сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды, а также энергетику и противодействие коррупции.
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