Си Цзиньпин призвал создать международный механизм признания кода здоровья

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Для того чтобы не допустить роста экономического и социального неравенства стран, следует принять дополнительные меры. В этом убеждён президент РФ Владимир Путин.

На саммите G20, который впервые проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции, Путин коснулся темы экономического состояния разных государств. Он подчеркнул, что в странах, где нет возможностей для поддержки экономики...