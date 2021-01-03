Си Цзиньпин получил монополию на начало войны

Китайский лидер Си Цзиньпин усиливает контроль над механизмом принятия решений в военной сфере. В КНР вступили в силу законодательные поправки, позволяющие главе государства мобилизовать военные и гражданские ресурсы для того, чтобы отстаивать национальные интересы внутри страны и за границей. Инициатива даёт Си монопольное право на военное реагирование.

Поправки были внесены в закон о национальный обороне. Фактически они ослабляют влияние кабинета министров (Госсовета) на военную политику и наделяют исключительными правами Центральную военную комиссию, возглавляемую Си. Как отмечает издание South China Morning Post, новинкой в законодательном плане стало и то, что впервые поводом для мобилизации и приведения в боеготовность армейских и гражданских сил были названы риск «раскола» и защита «интересов развития».

Помимо этого, в законодательной инициативе есть пункт о формировании механизма координации усилий между оборонными предприятиями, которыми владеет государство, и компаниями, которые формально являются частными. Эти поправки обсуждались около двух лет и были приняты только в прошлом месяце Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР. — NEWS.ru).

Huang Jingwen/Global Look Press

Независимый военный эксперт и политолог Дэн Юйвэнь выразил уверенность в том, что поправки направлены на легализацию «особого» формата принятия решений, касающихся начала зарубежных военных кампаний или неких действий внутри страны. Теперь особыми правами в этом плане наделён глава государства.

Политическая природа Китая заметно отличается от многих других стран, — сказал Дэн Юйвэнь. — Неудивительно, что Пекин усилил первенство Центральной военной комиссии в то время, когда Народно-освободительная армия Китая (НОАК) собирается защищать национальные интересы во всём мире.

Эксперт по военной юриспруденции Цзэн Чжипин, комментируя поправки, предполагает, что Государственный совет постепенно превращается в простой орган исполнительной власти, который будет оказывать поддержку армии. По его словам, в этом виден контраст с такими развитыми странами, как Германия и Франция, где вооружённые силы (ВС) находятся под контролем гражданского руководства.

Поправки вызывают опасения у экспертов по поводу будущих военных кампаний КНР за рубежом. Так, военный эксперт Чи Лэи высказал предположение, что упоминание об угрозе раскола направлено прежде всего против Тайваня, который Пекин считает частью своих территорий. За прошедший год Китай не раз показывал свою готовность использовать силу в тех районах, которые он считает зоной исключительной ответственности. Как нетрудно догадаться, после вступления Джо Байдена в должность президента США эта проблема сохранится.

Неслучайно накануне посол Великобритании в Соединённых Штатах Карен Пирс выразила надежду на тесное сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном в рамках геополитической конкуренции с китайским руководством, особенно в период восстановления после распространения коронавируса нового типа. Дипломат назвала в числе крупнейших вызовов «стратегическое соперничество со стороны России и Китая, особенно Китая».

Пирс подчеркнула: двум союзникам по Североатлантическому альянсу следует поступить так, чтобы «было видно, что открытые общества процветают и восстанавливаются после пандемии коронавируса». Она отметила, что её страна не хочет «однажды проснуться и узнать, что китайские стандарты действуют в таких сферах, как искусственный интеллект и киберпространство». В связи с этим на Байдена возлагают определённые ожидания.