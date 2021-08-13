Шведский депутат предостерёг Россию от фальсификации выборов

Швеция и ЕС должны заранее дать понять России, что в нынешних обстоятельствах фальсификация выборов в Госдуму РФ будет чревата серьёзными последствиями. Как сообщает RT, об этом заявил депутат парламента Швеции Ханс Валльмарк в обращении к главе МИД страны Анн Линде.

По его мнению, предстоящие выборы лишены справедливости, так как многим кандидатам не позволено принимать в них участие. На примере приговора Алексею Навальному и ряда СМИ, внесённых в российский реестр иноагентов, он отметил, что Кремль наносит серьёзный удар по оппозиции и «демократическим силам» страны.

Парламентарий подчеркнул, что Запад всячески оказывает необходимую поддержку российской оппозиции, однако этого, по его мнению, недостаточно. В связи с этим Валльмарк призвал главу МИД страны Анн Линде продвигать в ЕС мысли о необходимости не признавать результаты осенних парламентских выборов в России.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал граждан к стопроцентной явке на предстоящих выборах в Госдуму. По его словам, это позволит предотвратить всевозможные фальсификации. Кроме того, Зюганов заявил, что количество наблюдателей на выборах должно составлять «минимум миллион». По его словам, в течение всех трёх дней голосования на каждом участке должно быть по меньшей мере три-четыре наблюдателя.