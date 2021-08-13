Шведский депутат предостерёг Россию от фальсификации выборов

Швеция и ЕС должны заранее дать понять России, что в нынешних обстоятельствах фальсификация выборов в Госдуму РФ будет чревата серьёзными последствиями. Как сообщает RT, об этом заявил депутат парламента Швеции Ханс Валльмарк в обращении к главе МИД страны Анн Линде.
По его мнению, предстоящие выборы лишены справедливости, так как многим кандидатам
Парламентарий подчеркнул, что Запад всячески оказывает необходимую поддержку российской оппозиции, однако этого, по его мнению, недостаточно. В связи с этим Валльмарк призвал главу МИД страны Анн Линде продвигать в ЕС мысли о необходимости не признавать результаты осенних парламентских выборов в России.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал граждан к стопроцентной явке на предстоящих выборах в Госдуму. По его словам, это позволит предотвратить всевозможные фальсификации. Кроме того, Зюганов заявил, что количество наблюдателей на выборах должно составлять «минимум миллион». По его словам, в течение всех трёх дней голосования на каждом участке должно быть по меньшей мере три-четыре наблюдателя.