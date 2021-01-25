Швеция запретила въезд из Норвегии из-за нового штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/7d492306-5e51-11eb-94b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти Швеции запретили въезд из Норвегии на фоне активного распространения так называемого британского штамма вируса в районе столицы королевства. Об этом сообщил министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он вступает в силу в полночь и действует до 14 февраля, — сказал Дамберг. Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что запрет может быть продлён. Помимо этого, жителям Швеции, вернувшимся из соседней скандинавской страны, рекомендуется сдать ПЦР-тест, а также самоизолироваться как минимум на неделю.

Призыв властей к немедленному тестированию и самоизоляции касается лиц, побывавших в соседней стране в последние 14 дней, а также проживающих вместе с ними. Министр уточнил, что запрет на въезд из Дании и Британии продлён до 14 февраля.

Помимо этого, гражданам настоятельно не рекомендуется посещать Норвегию без острой необходимости. Это опять же связано с «британским штаммом».

Министерство иностранных дел вновь вводит рекомендацию против поездок без необходимости в Норвегию. Решение действует до дальнейшего уведомления, — говорится на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что французские власти готовятся к объявлению очередного карантина, который станет уже третьим по счёту.

Эти меры связаны с высокой скоростью распространения британского штамма коронавируса. Решение будет принято в ближайшее время. Объявить локдаун должен президент Франции Эммануэль Макрон. Тема введения карантина станет основной повесткой дня на заседании Совета по обороне 27 января.