Штаб НАТО показали после эвакуации в Афганистане

Боец американской ЧВК снял на телефон штаб Международных сил содействия безопасности НАТО в Кабуле после эвакуации персонала. На кадрах видно, что всю технику штаба разобрали, чтобы уничтожить все данные с жёстких дисков. Видео опубликовано в Twitter.

Солдат отметил, что все флаги уже убраны из штаба кроме американского. Он также показал место, где солдаты отдыхали после операций. Он также с досадой отмечает, что всё это в прошлом.

На видео видно, что часть строений уже подожгли, а на фоне главного здания другие участники ЧВК разбирают оставшуюся электронную технику.

Ранее представитель запрещённого в России движения «Талибан» Вахидулла Хашими заявил, что Афганистан не будет демократическим государством после прихода к власти. Люди в стране будут жить по законам шариата. По его словам, страной будет управлять совет талибов, а верховным лидером станет Хайбатулла Ахундзада.