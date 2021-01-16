Шрёдер объяснил возвращение Крыма в РФ расширением НАТО

https://static.news.ru/photo/2ef70db0-584f-11eb-b85a-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Бывший канцлер ФРГ и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер заявил, что воссоединение Крыма с Россией случилось из-за расширения НАТО.

Страны Восточной Европы и до событий 2014 года могли принять решение, хотят ли они быть в ЕС или в НАТО, отметил Шрёдер в интервью изданию Spiegel.

Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было не что иное, как стратегия окружения России, — считает экс-канцлер.

Назвав возвращение Крыма «нарушением международного права», Шрёдер при этом подчеркнул, что такое утверждение не затрагивает вопроса о причине, по которой жители полуострова сделали выбор в пользу России

Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории Альянса, — указал Шрёдер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Герхард Шрёдер выступил с критикой внешней политики российских властей. По его словам, Кремль перешёл границы, которые нельзя было переходить. Среди таких границ он назвал присоединение Крыма и атаки хакеров на бундестаг. Шрёдер добавил, что власти России поддерживают отношения с немецкой ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).