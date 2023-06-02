Шольц, Макрон и вино не смогли помирить Баку и Ереван: что мешает договору Ильхам Алиев и Никол Пашинян опробовали новый формат пятисторонних переговоров в Кишиневе. Почему это не принесло прорыва

Фото: primeminister.am

Ровно через неделю после встречи в Москве президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели новые переговоры. Очередной раунд прошел в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). К урегулированию между Баку и Ереваном, которое продвигается с большим трудом, подключились уже три европейских посредника — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Евросовета Шарль Мишель. Пятисторонний формат был опробован впервые, но и он не принес прорыва: проекта мирного договора на столе по-прежнему нет. О чем лидеры говорили в Кишиневе и могут ли они подписать мир в обход Москвы — в материале NEWS.ru.

Зачем Алиев и Пашинян отправились в Кишинев

Свой 48-й день рождения в этом году Пашинян отметил одновременно в кругу своих самых близких друзей, политических партнеров и традиционных недругов в молдавском селе Бульбоака в 45 километрах от Кишинева. Там в замке старинной династии бессарабских виноделов 1 июня собрались более 40 глав государств и правительств европейского региона. Они приехали на межправительственный форум, посвященный будущему Европы. Его проведение инициировал в прошлом году французский президент Макрон.

В винное шато, которое на один день превратилось в центр европейской дипломатии, именинник прибыл с супругой, но времяпрепровождение с ней Пашиняну пришлось отложить. Премьер Армении сразу отправился на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На полях саммита ЕПС были запланированы их переговоры, на этот раз — в пятистороннем формате.

В день переговоров глава Евросовета Шарль Мишель осторожно заявил, что между Баку и Ереваном есть «некоторый прогресс». «Это важная встреча. Мы достигли некоторого прогресса, и я надеюсь, что у нас снова будет повод подтвердить общую политическую волю к нормализации отношений между двумя сторонами», — отметил европейский дипломат.

О чем удалось договориться

Господин Мишель давно пытается перехватить инициативу в урегулировании разногласий между Баку и Ереваном и сделать европейскую площадку основной. Совсем недавно, 14 мая, он принимал лидеров в Брюсселе. Теперь переговоры решили усилить политическими тяжеловесами в лице Макрона и Шольца.

Сначала Мишель, Алиев и Пашинян пообщались втроем. Через 10 минут СМИ сообщили, что к ним присоединились канцлер Германии и президент Франции. После этого пятисторонняя встреча продлилась еще полтора часа. По итогам к журналистам вышел Шарль Мишель c коротким заявлением. По его словам, переговоры были «очень хорошими». «У нас была возможность затронуть все темы, которые мы обсуждали в Брюсселе в мае: связь, безопасность и права, делимитация границ, мирный договор», — сказал Мишель.

Никаких совместных деклараций, не говоря о практических шагах, речи не шло. Зато стороны договорились встретиться еще чаще: следующие переговоры в составе Алиев, Пашинян и Мишель снова пройдут в Брюсселе уже через три недели, 21 июля. Параллельно будут продвигать и новый пятисторонний формат: в том же составе участники кишиневской встречи пообщаются 5 октября в Испании. 12 июня Баку и Ереван вновь отправят своих министров иностранных дел Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтон, куда те летали в начале мая по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена. А уже 2 июня в Москве встретятся вице-премьеры России, Азербайджана и Армении по вопросу разблокирования региональных транспортных коммуникаций.

Далее протокольная отписка последовала от пресс-службы армянского премьера. Там заявили, что в Кишиневе стороны затронули «вопросы обеспечения безопасности границ между двумя странами, нормализации армяно-азербайджанских отношений, прав и безопасности народа» Карабаха.

Как рассказал позже на встрече с армянской диаспорой в Молдавии Никол Пашинян, на пятисторонней встрече стороны подчеркнули, что не против взять за основу карты 1975 года для будущих делимитационных работ между Арменией и Азербайджаном. «Это еще один шаг к подтверждению территориальной целостности Армении в [пределах] 29 800 квадратных километров», — отметил Пашинян. В каких именно пределах Армения в настоящий момент признает территориальную целостность Азербайджана, армянский премьер при этом не уточнил.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев лаконично написал в соцсети, что встреча в Кишиневе прошла в «неформальной, позитивной и плодотворной атмосфере».

Фото: president.az Глава Евросовета Шарль Мишель 14 мая принимал Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе

Когда Азербайджан и Армения подпишут мирное соглашение

С начала мая контакты между руководством Азербайджана и Армении заметно участились. Первые лица, главы МИД и вице-премьеры двух республик то и дело встречаются на различных площадках — московской, брюссельской, вашингтонской. Дипломаты ЕС и США заявляют, что не соперничают ни друг с другом, ни с Москвой. В РФ, напротив, открыто говорят, что видят в западных посредниках конкурентов, причем недобросовестных. Ведь прекращения огня во второй карабахской войне в ноябре 2020 года удалось добиться именно при посредничестве Москвы. Соответственно, только трехстороннее заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может стать основой для будущего урегулирования, настаивают в Кремле и на Смоленской площади.

В Ереване не спешат говорить, на какой площадке рассчитывают заключить мир. Россия, ЕС и США готовы стать гарантами мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но нужно выбрать «максимально крепкий механизм», говорил спикер парламента Ален Симонян. По его словам, мирное соглашение обязательно должно быть гарантировано третьей стороной. Но кто именно станет гарантом, который вместе с тем укрепит свое влияние на Южном Кавказе, — открытый вопрос.

После четырехдневного переговорного марафона глав МИД в Вашингтоне, который прошел в начале мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о прогрессе между Баку и Ереваном в вопросе подписания мира. О сближении позиций Баку и Еревана при посредничестве Москвы, в свою очередь, завил и российский лидер Владимир Путин, который 25 мая принимал Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Кремле. Тогда прорыва не было, зато появились слухи, что его можно ожидать на конкурирующей площадке в Кишиневе. Правда, армянская сторона такую вероятность заранее исключила. Пашинян утверждал, что не получил ответов от Баку на очередные армянские предложения.

Какие документы могли подписать в Москве

Перед подписанием мирного договора важно решить принципиальные для сторон практические вопросы. Накануне встречи трех лидеров в Кремле СМИ сообщали, что переговоры, возможно, закончатся подписанием соглашений о взаимном признании территориальной целостности двух стран и разблокировании транспортных коммуникаций.

Это стало бы прорывом. В частности, Ереван документально признал бы Карабах частью Азербайджана. За несколько дней до переговоров Пашинян сам подтвердил это намерение, но только на словах.

Другой важный вопрос — возобновление транспортной связи между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Для этого азербайджанская сторона добивается открытия Зангезурского коридора, который должен пройти через территорию Армении. В Ереване эту дорогу считают нарушением территориальной целостности страны. Однако Баку считает иначе. «Надо очень постараться и иметь бурную фантазию, чтобы увидеть в моих словах территориальные претензии», — говорил в Кремле Ильхам Алиев в ответ на обвинения Пашиняна.

Московская встреча руководителей Азербайджана и Армении продлилась всего 20 минут. По ее итогам президент РФ Владимир Путин анонсировал встречу вице-премьеров, которые занимаются вопросами разблокирования коммуникаций. Но никаких документов подписано не было.

По мнению некоторых наблюдателей, встреча лидеров в Кремле нужна была Москве, чтобы вновь заявить о своей роли в армяно-азербайджанском урегулировании на фоне вмешательства западных стран. «Россия стремится добиться подписания заявлений или других документов, которые могут считаться прорывом. Кремлю важно достичь конкретики на своей площадке», — написал азербайджанский политолог Фархад Мамедов в своем Telegam-канале.

Фото: president.az Президент России Владимир Путин провел 25 мая переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Скоро ли разблокируют транспортное сообщение

Между тем в Москве говорят, что определенные прорыв на пути к разблокированию транспортных коммуникаций все же есть. Владимир Путин подчеркнул, что вопросы открытия связей «больше носят технический характер». «Речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией. Как будет осуществляться пограничный и таможенный контроль», — отметил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

По его словам, на встрече вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении 31 мая стороны «очень близко подошли к тому, чтобы говорить о возможности восстановить железнодорожное сообщение» между западными районами Азербайджана и Нахичеванью. Армянская газета «Грапарак» утверждает, что Пашинян согласится на коридор, который требует Алиев.

«В последние дни во властных кругах говорят, что Пашинян не может отказаться от предоставления коридора, которого требует больше Россия, чем Азербайджан», — пишет издание. По сведениям его источников, в Ереване завуалированно будут называть коридор «дорогой»: «возможно, Пашинян предоставит дорогу на краткосрочный период — всего на три года или на пять лет».

Теперь, когда встреча в Кишиневе закончилась с нулевым счетом, мяч снова переходит на сторону Кремля. Если новая встреча трех вице-премьеров в Москве все же приведет к практической перезагрузке между Баку и Ереваном, то Брюссель рискует упустить инициативу, несмотря на все усилия последних недель.

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