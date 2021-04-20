Шойгу: США и НАТО продолжают провокации в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/ce245d66-a1dd-11eb-8e5a-96000091f725_660.jpg Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Griffin Kersting/U.S.Navy

США и их союзники по НАТО продолжают вести деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава ведомства отметил, что военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении по-прежнему сложная. Это связано с попытками других стран нарастить военное присутствие у границ РФ.

При этом Шойгу добавил, что руководство Украины сохраняет деструктивный курс, направленный на дестабилизацию ситуации в Донбассе, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ прокомментировали отправку Великобританией двух военных кораблей в Черное море. В ведомстве пояснили, что Запад таким образом пытается оказать давление на политический курс России, вынудить Москву проявить «больше податливости» в чём-то.