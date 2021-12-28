Шойгу оценил роль российских миротворцев в Карабахе

Российский миротворческий контингент в Карабахе выполнил сложные задачи по разведению враждующих сторон и сейчас решает в регионе плановые профильные задачи, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве Он сообщил о «постепенном возвращении жизни в регион». Министр также отметил роль президента РФ Владимира Путина, который сумел привести Азербайджан и Армению к преодолению кризиса, возникшего в прошлом году.

Введением наших миротворческих сил мы сумели успокоить ситуацию там, и дальше идут шаги по выполнению плановой работы. Теперь её можно уже назвать плановой. Постепенно жизнь возвращается в этот регион. Всё больше и больше там мира и спокойствия, — сказал Шойгу.

Министр также выразил благодарность «всем командирам, военнослужащим, рядовому, сержантскому составу, которые всё это время несут службу в Карабахе».

Ранее Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ заявил, что благодаря присутствию российских миротворцев в Карабахе были восстановлены социальные объекты, было проведено разминирование территорий ряда районов, а также улучшилась гуманитарная ситуация. Глава государства выразил благодарность российским военным за выдержку, стойкость и профессионализм.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.