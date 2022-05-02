Шойгу обсудил с министром обороны Турции украинский кризис Министр обороны России Шойгу обсудил с турецким коллегой Акаром ситуацию на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу / Фото er.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 мая провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине, в частности гуманитарные вопросы, сообщило Минобороны РФ. Уточняется, что звонок состоялся по инициативе Анкары.

По инициативе турецкой стороны 2 мая 2022 года состоялись телефонные переговоры между Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, — говорится в сообщении.

28 апреля между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний заявил, что Анкара готова выступить в роли посредника между Киевом и Москвой и взять на себя инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Позже он добавил, что в Анкаре или Стамбуле может состояться встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Акар сообщал о том, что Турция пытается удержать своих союзников по НАТО от вхождения в Чёрное море, так как это могут воспринять за провокацию, что только повысит напряжение. До этого он утверждал, что не допустит ввода российских военных кораблей в акваторию Чёрного моря и добавил, что Турция будет привержена Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году. Согласно документу, в чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить либо полностью запретить движение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.