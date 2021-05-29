Шойгу и глава Минобороны Армении обсудили ситуацию в Карабахе

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном. На них обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

31 мая министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, — говорится в сообщении.

Ранее Шойгу уже созванивался с Арутюняном вечером 25 мая. Тогда в ходе беседы обсуждалась обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России, а также темы, которые представляют взаимный интерес.

11 мая президент Азербайджана Никол Пашинян заявил, что разные политические силы в Армении говорят о возможности повторно оккупировать часть территории Азербайджана. Политик считает, что такие заявления попахивают реваншизмом и в первую очередь опасны для Еревана.