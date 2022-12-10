Шмыгаль: население Украины снабдят электричеством в последнюю очередь

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины определило четкие приоритеты электроснабжения потребителей по категориям, где жилой сектор оказался на последнем месте, пишет «Московский Комсомолец». Глава кабмина добавил, что он лично дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение «приоритеты электроснабжения». Наряду с критической инфраструктурой первыми получат электричество больницы.

Дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства «четкие приоритеты включения электроснабжения». Жилой сектор находится на последнем четвертом месте, — сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, на втором месте объекты военно-промышленного комплекса, а на третьем — производство критически важных товаров и продуктов.

Поставки электроэнергии из Приднестровья правобережной Молдавии обеспечат стабильность энергетической системы Украины, ранее заявил госсекретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Константин Боросан. Он объяснил это тем, что энергосистемы Молдавии и Украины связаны друг с другом.