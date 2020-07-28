Школьница умерла во сне от коронавируса после жалоб на усталость

https://static.news.ru/photo/39dc6eaa-d159-11ea-b762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Девятилетняя американка Кимора Линум попала в больницу с повышенной температурой. Врачи посчитали, что у девочки обычная ОРВИ, и отправили её лечиться домой.

Тест на коронавирус Линум делать не стали. Через несколько дней она почувствовала себя лучше, вышла на улицу играть с друзьями. Вернувшись домой, девочка пожаловалась на усталость, легла спать и не проснулась, сообщает Mirror.

Врачи выяснили, что школьница заразилась COVID-19, уже после её смерти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что миллиардер Билл Гейтс дал прогноз о распространении коронавируса. Он считает, что смертность от COVID-19 снизится к концу 2020 года. По его словам, это произойдёт из-за использования препаратов для лечения вируса. Он отметил, что их польза будет заметна быстрее, чем польза от вакцин. Среди таких лекарств Гейтс назвал созданный для лечения лихорадки Эбола «Ремдесивир».