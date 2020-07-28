Билл Гейтс ожидает снижения смертности от COVID-19 к концу года

https://static.news.ru/photo/9de4c66c-d105-11ea-86bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press

Миллиардер Билл Гейтс дал прогноз о распространении коронавируса. Он считает, что смертность от COVID-19 снизится к концу 2020 года.

По его словам, это произойдёт из-за использования препаратов для лечения вируса. Он отметил, что их польза будет заметна быстрее, чем польза от вакцин. Среди таких лекарств Гейтс назвал созданный для лечения лихорадки Эбола «Ремдесивир», а также два других лекарства, эффективность которых сейчас изучают учёные.

До тех пор, пока вы действительно не остановите передачу вируса так, что в течение длительного периода никто не попадёт в больницу, проблема будет сохраняться, — подчеркнул он.

Миллиардер добавил, что «в восторге от всех вакцин», которые финансировались в Соединённых Штатах. При этом важно проинформировать население о необходимости поставить прививку после появления соответствующего медикамента. Власти должны убедить людей, что это безопасно.

Кроме того, Гейтс отметил распространение дезинформации о пандемии в соцсетях.

Когда вы позволяете людям общаться, вам приходится иметь дело с тем фактом, что некоторые неправильные вещи, которые очень притягательны, могут распространяться очень быстро по сравнению с правдой. И мы всегда видели это с вакцинами, — сказал он в эфире CNBC.

В качестве примера он привёл слухи о собственной связи с коронавирусом и чипировании людей.

Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр Никита Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя». По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего вакцину от COVID-19, заключается в сокращении населения планеты. Его позицию поддержал депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

О санкциях Генпрокуратуры в связи с распространением в федеральном телевизионном эфире подобной информации официально не сообщалось.