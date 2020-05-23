В Госдуме поддержали Михалкова за передачу о чипировании Биллом Гейтсом

https://static.news.ru/photo/aea9d918-9d13-11ea-94b1-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров прокомментировал критику передачи «Бесогон» режиссёра Никиты Михалкова, в которой он обвиняет основателя Microsoft Билла Гейтса в намерении вживить людям микрочипы для контроля сознания. По его словам, во многом деятель кино сказал правду.

Он заявил, что «однозначно» находится на стороне Михалкова, передаёт «Говорит Москва». Политик уверен, что высказывания о решении «этих вопросов» извне и о конкуренции наций отражают действительность.

Я думаю, что в этой правде он обозначил тех врагов, которые, собственно, на него и ополчились. Это оказались могущественные люди с большими деньгами, с большим влиянием. В этой ситуации Михалков один из немногих патриотов, который осмелился говорить правду, — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что, «как мы знаем», либералы врут «с утра до вечера», так как для них это обыденность.

Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр Никита Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя». По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего вакцину от COVID-19, заключается в сокращении населения планеты.

Ему ответил телеведущий Владимир Познер, который заявил, что рад столкновению деятеля кино с цензурой, так как он всегда был представителем элиты.

Кроме того, издание Daily Storm сообщило, что ситуацию прокомментировал главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, который назвал аудиторию «Бесогона» «быдляком». Однако сам журналист уверяет, что не говорил этого.