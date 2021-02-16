Шарий: «Пошли они в задницу с этой госизменой»

https://static.news.ru/photo/362fa9c8-7070-11eb-9d62-96000091f725_660.jpg Анатолий Шарий Фото: Анатолий Шарий/youtube.com

Блогер и оппозиционный политик Анатолий Шарий прокомментировал обвинения в госизмене от Службы безопасности Украины. Мужчина признался, что правоохранительные органы не вручали ему обвинения и он сам узнал о них через социальные сети.

Ну что я могу сказать. У хриплого дегенерата сорвало крышу, — высказался Шарий, имея в виду под «дегенератом» президента Украины Владимира Зеленского.

Он также напомнил, что у телеканала «112 Украина» забрали лицензию, поэтому им «терять нечего». Главу государства оппозиционер назвал «психически нездоровым человеком». Позднее блогер также «обласкал» Зеленского «карликом недоразвитым». Незалежную же Шарий назвал «чёрной дырой».

Оппозиционер добавил, что намерен бороться за свои права. Однако делать он это будет не на Украине, а в Евросоюзе.

Пошли они в задницу с этой госизменой, — заключил блогер. Его слова приводит «Страна.ua».

Ранее NEWS.ru писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает лидера Партии Шария Анатолия Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. Об этом заявили в пресс-службе украинской спецслужбы.

Украинские следователи считают, что Шарий причастен к «противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины» в информационной сфере, кроме того, по данным СБУ, он мог действовать по поручению иностранных структур.