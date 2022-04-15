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Мир

Северная Македония объявила шесть российских дипломатов персонами нон грата

13:42, 15 апреля 2022
Северная Македония объявила шесть российских дипломатов персонами нон грата Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти Северной Македонии приняли решение о высылке шести российских дипломатов. По информации МИД страны, россияне нарушали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Они должны покинуть страну в течение пяти дней.

Сегодня посла Российской Федерации в стране Сергея Баздникина вызвали в МИД, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой шесть дипломатов посольства Российской Федерации в Скопье объявлены персонами нон грата, — сообщается в заявлении.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на действия Скопье.

Ранее Хорватия выслала 18 российских дипломатов и шесть работников посольства в Загребе. Российскому послу в Хорватии Андрею Нестеренко была вручена нота о высылке сотрудников дипмиссии.

Ранее Дания, Германия, Чехия, Литва, Италия, Испания, Швеция, Латвия и ряд других стран объявили о высылке около 200 сотрудников посольств РФ. Больше всего членов дипмиссии выслала ФРГ — глава МИД Анналена Бербок объявила персонами нон грата 40 дипломатов.

Захарова ранее заявила, что Запад использует объявление послов РФ «нежелательными персонами» как информационно-политическую атаку. По мнению дипломата, каждый такой случай приводит двусторонние отношения в анабиоз.

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