Захарова назвала объявления о высылке послов инфополитической атакой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад использует объявление послов РФ «нежелательными персонами» как информационно-политическую атаку. По мнению дипломата, каждый такой случай приводит двусторонние отношения «в анабиоз»

Последние десятилетия коллективный Запад начал использовать объявление российских дипломатов персонами нон грата, то есть наложение на них санкций, изолирование их от возможности работать, причем на протяжении нескольких лет в том регионе, который они изучали, <...> в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки, — заявила дипломат в эфире радиостанции Sputnik .

По словам Захаровой, Москва намерена дать соответствующий ответ на «недружественный шаг» против России. Представитель МИД отметила, что на каждый случай в России находят «наиболее эффективный ответ», ведь отвечать зеркально не всегда возможно из-за «или разных организации дипслужб, или разной представленность в странах», отметила она.

Кроме того, Захарова считает, что действия западных стран способны привести дипломатические отношения «в анабиоз».

Есть, естественно, формулировки «разрыв отношений», «понижение уровня отношений», но если говорить понятным языком, то это такая глубокая заморозка отношений. Потому что даже те санкции, рестрикции, те незаконные действия, которые предпринимаются сейчас Западом в отношении нашей страны, требуют обслуживания с точки зрения дипломатической и консульской работы, — пояснила представить МИД.

Ранее ряд европейских стран совершили демарш. Дания, Германия, Франция, Чехия, Литва, Италия, Испания, Швеция, Латвия уже объявили о высылке около 200 сотрудников посольств РФ. Больше всего членов дипмиссии выслала ФРГ — глава Минобороны Анналена Бербок объявила персонами нон грата 40 дипломатов. Меньше всего «международников» отослано из Швеции — там попросили покинуть страну троих сотрудников посольства.