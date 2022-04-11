Хорватия выслала 24 сотрудника российского посольства из страны

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В ЕС идут дискуссии о возможном эмбарго на поставки российских нефти и газа, однако подобный запрет может нести непредвиденные последствия для Европы. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на встречу руководителей внешнеполитических ведомств государств — членов ЕС в Люксембурге, пишет ТАСС.

По шестому пакету [санкций против России] ведутся дебаты. Мы должны сконцентрироваться также на двух вещах — дискуссии о газе и нефти, — заявил Ассельборн. Он также же напомнил, что при...