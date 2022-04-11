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Хорватия выслала 24 сотрудника российского посольства из страны

15:17, 11 апреля 2022
Хорватия выслала 24 сотрудника российского посольства из страны Фото: prof_richard/flickr.com
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Хорватии выслала 18 российских дипломатов и 6 работников посольства в Загребе, об этом сообщило хорватское издание Jutarnji со ссылкой на МИД Хорватии. Российскому послу в Хорватии Андрею Нестеренко также была вручена нота о высылке работников посольства.

Запрошено, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) Посольства Российской Федерации в Республике Хорватии покинули Республику Хорватия, передаёт издание.

Власти Хорватии ранее потребовали сократить число сотрудников посольства России в Загребе. В апреле на аналогичный шаг пошли власти Словении из-за ситуации в Буче, которую российская сторона назвала спланированной украинской провокацией.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киeвского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча. Там отметили, что заявления украинcких властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

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